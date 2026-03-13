Als "Zionist" bezeichnet: Auftritt von Berliner DJ abgesagt

Berlin - Ein für Freitag geplanter Auftritt eines Berliner DJs in der neu eröffneten Ciao Ciao Bar ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte der Künstler selbst in einem öffentlichen Beitrag auf Instagram mit.

Als DJ und Veranstalter ist DJ Phonatic (46) seit mehr als 15 Jahren aktiv. © Screenshot/instagram/phonatic_dj

Nach eigenen Angaben habe DJ Phonatic (46) am Vorabend eine Nachricht erhalten,wonach sich eine oder mehrere Personen bei der Bar darüber beschwert hätten, dass dort ein "Zionist" auftreten solle.

Daraufhin sei der Auftritt storniert worden. In der Mitteilung, die der DJ zitiert, heißt es demnach, man könne es sich als neuer Laden "am Anfang nicht leisten, einen schlechten Ruf zu bekommen".

Der DJ erklärte in seinem Beitrag weiter, dass die Kritik und Verleumdung gegen ihn in den vergangenen anderthalb Jahren zugenommen hätten.

Als Grund nennt er seine öffentliche Positionierung gegen aus seiner Sicht israelfeindliche und antisemitische Tendenzen in Teilen der Berliner Clubszene seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023.

Nach eigener Darstellung würden angekündigte Auftritte gezielt überprüft und Clubs oder Bars mit Beschwerden kontaktiert, um Engagements zu verhindern.