Nach einem Tag Schicht im Schacht: Neuköllner Columbiabad macht trotz Hitze-Hammer wieder dicht

Berlin - Einen Tag nach dem Saisonstart muss das Columbiabad im Berliner Stadtteil Neukölln vorübergehend wieder schließen.

Erst am Mittwoch öffnete das Sommerbad Neukölln verspätet seine Pforten. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

"Es gibt ein technisches Problem. Wir bedauern das sehr", sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. Der Badebetrieb sei derzeit nicht möglich.

"Die Techniker sind dran, die Suche nach der Ursache läuft", sagte die Sprecherin. Noch sei unklar, wann das Problem behoben sei. Sobald das Bad wieder öffnen könne, gäben sie Bescheid.

Das Columbiabad hatte am Mittwoch erstmals wieder geöffnet, nachdem Probleme bei der Beschaffung von Filtermaterial zur Verzögerung des Saisonstarts geführt hatten.

Die sommerlichen Temperaturen ziehen derzeit viele Menschen in die Berliner Sommerbäder.