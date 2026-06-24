SEK stürmt Villa in Brandenburg: Steuerbetrug in Millionenhöhe

Michendorf - Im Zuge eines groß angelegten Ermittlungsverfahrens wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs haben Zollfahnder und Spezialeinsatzkräfte am Mittwoch eine Villa in dem beschaulichen Örtchen Wildenbruch in Potsdam-Mittelmark durchsucht.

SEK-Beamte durchsuchen schwer bewaffnet die Villa am See. © Julian Stähle

Die Maßnahmen erfolgten im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft. Nach Informationen der Behörde waren Ermittler der Zollfahndung gemeinsam mit Spezialeinsatzkräften im Einsatz. Das Anwesen nahe des Seddiner Sees wurde in den frühen Morgenstunden durchsucht.

Zu möglichen Sicherstellungen oder Festnahmen machte die Europäische Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Sprecherin Lidija Globokar bestätigte lediglich gegenüber der B.Z., dass die Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen mit dem Namen "Water into Wine" stattfinden.

Die Ermittlungen richten sich gegen ein mutmaßlich internationales Netzwerk, das im Mineralölsektor Mehrwert- und Verbrauchsteuern hinterzogen haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beschuldigten als Schmieröl deklarierte Kraftstoffe über Polen nach Deutschland gebracht, dort umgefüllt und anschließend illegal als Diesel verkauft haben.