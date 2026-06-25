Nach einem Tag war kurz Schicht im Schacht: Neuköllner Columbiabad macht wieder auf

Berlin - Einen Tag nach dem Saisonstart hat das Columbiabad im Berliner Stadtteil Neukölln vorübergehend wieder schließen müssen.

Erst am Mittwoch öffnete das Sommerbad Neukölln verspätet seine Pforten. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Es habe einen technischen Fehler in einer Anlage gegeben, die den PH-Wert reguliere, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe.

Der Fehler sei nun behoben und das Sommerbad könne um 14 Uhr wieder öffnen. "Wir bedauern die kurzzeitige Schließung", sagte die Sprecherin.

Das Columbiabad hatte am Mittwoch erstmals wieder geöffnet, nachdem Probleme bei der Beschaffung von Filtermaterial zur Verzögerung des Saisonstarts geführt hatten.

Die sommerlichen Temperaturen ziehen derzeit viele Menschen in die Berliner Sommerbäder.