Nach grausamem Beinfund im Volkspark - Staatsanwaltschaft vergibt 5000 Euro für Hinweis zu Marcel Falk

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der 3. Mordkommission in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911333, per Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder LKA113-Hinweis@polizei.berlin.de zu melden. Alternativ nimmt auch jede andere Dienstelle Zeugenaussagen entgegen.