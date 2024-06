Nach Karstadt-Pleite: Giffey sieht noch Hoffnung bei diesem Standort

Berlin - Für drei Filialen von der Kette Galeria Karstadt Kaufhof droht in Berlin die Schließung. Für eine davon könnte schon bald eine andere Entscheidung fallen.

Neben Spandau stehen auch die Standorte im Ringcenter in Lichtenberg und in Tempelhof auf der Schließungsliste. © Paul Zinken/dpa

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (46, SPD) rechnet schon bald mit einer Entscheidung darüber, ob der Standort des finanziell angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof in Spandau doch erhalten bleibt.

"Ich habe mich mit allen Eigentümern der Standorte getroffen, die auf der Schließungsliste stehen", sagte sie am Montag nach einem Treffen mit Vertretern der Branche, der Bezirke und mehrerer Verbände zur Entwicklung im Berliner Einzelhandel.

"Wir sind noch dabei zu klären, ob man es schafft, einen Standort von der Schließliste wieder runterzuholen. Das wird sich in den nächsten Tagen sicherlich etwas mehr verklaren.", fügte sie hinzu.

In Berlin stehen neben Spandau auch die Standorte im Ringcenter in Lichtenberg und in Tempelhof auf der Schließungsliste.

Giffey hatte bereits Ende April mitgeteilt, dass über den Erhalt des Warenhauses in Spandau noch Gespräche geführt würden. "Wenn das nicht gelingt, dann geht es darum, zügig auch andere Nutzungskonzepte hinzubekommen", sagte Giffey am Montag.