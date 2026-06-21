Nach Sieg der Nationelf: Deutschland-Fans feiern ausgelassen am Ku'Damm
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Von Sebastian Schmitt
Berlin - Nach dem 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben Hunderte Deutschland-Fans am Kurfürstendamm in Berlin gefeiert.
Die Polizei habe etwa einen Kilometer der Straße gesperrt, um Autokorsos zu ermöglichen, teilte ein Polizeisprecher mit.
Zur genauen Teilnehmerzahl könnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Zu Zwischenfällen kam es bei der Veranstaltung nicht.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa