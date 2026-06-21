21.06.2026 09:35 Nach Sieg der Nationelf: Deutschland-Fans feiern ausgelassen am Ku'Damm

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Nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball-WM haben viele Deutschland-Fans am Kurfürstendamm in Berlin gefeiert.

Von Sebastian Schmitt Berlin - Nach dem 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben Hunderte Deutschland-Fans am Kurfürstendamm in Berlin gefeiert. Fußballfans feierten nach dem WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste. © Stefan Puchner/dpa Die Polizei habe etwa einen Kilometer der Straße gesperrt, um Autokorsos zu ermöglichen, teilte ein Polizeisprecher mit. Zur genauen Teilnehmerzahl könnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Zu Zwischenfällen kam es bei der Veranstaltung nicht.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa