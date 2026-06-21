Veteranentag in Berlin: Weite Teile des Regierungsviertels dicht

Berlin - Wegen der Feiern zum zweiten nationalen Veteranentag am Sonntag im Berliner Regierungsviertel müssen Autofahrer, Radfahrer und auch Fußgänger mit Sperrungen und Einschränkungen rechnen.

Wer im Regierungsviertel unterwegs ist, muss mit strengen Sperrungen und Kontrollen rechnen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Betroffen von den Sicherheitsmaßnahmen der Polizei sind zwischen 8 und 20 Uhr große Teile des Regierungsviertels rund um das Reichstagsgebäude zwischen Brandenburger Tor, Kanzleramt und dem Spreeufer gegenüber vom Hauptbahnhof.

Das Abstellen von Autos, Motorrädern und Fahrrädern ist verboten. Auch andere abgestellte Gegenstände werden entfernt. Demonstrationen im unmittelbaren Sicherheitsbereich sind untersagt. Die Polizei empfiehlt, die Gegend weiträumig zu umfahren.

Angemeldet ist eine Demonstration "Nein zum Veteranentag" am Sonntagnachmittag, sie führt von der Staatsoper bis zum Schiffbauerdamm. Im letzten Jahr demonstrierten etwa 300 Menschen gegen das Gedenken.

Der Bundestag hatte 2024 den 15. Juni als Gedenktag für die Veteranen der Bundeswehr festgelegt. 2025 fand die erste große Feier statt. Der Tag wird jährlich am Wochenende vor oder nach diesem Datum begangen.