Nach Silvester-Brand: Immer noch kein Halt in Wedding!
Berlin - Der Berliner Bahnhof Wedding wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 bis auf Weiteres nicht angefahren.
Zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Wedding ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet, wie die S-Bahn mitteilte.
Auslöser war ein Brand in der Silvesternacht in einem Aufsichtshäuschen am S-Bahnhof Wedding.
Wie lange die Einschränkungen dauern, ließ die S-Bahn weiter offen.
Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung leitete die Bundespolizei in der vergangenen Woche Ermittlungen ein.
Für größere Umfahrungen wird weiterhin empfohlen, die U-Bahn-Linien U6, U8, U9 sowie die S-Bahn-Linien S1, S2 und S25 zu nutzen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa