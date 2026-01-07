Nach Silvester-Brand: Immer noch kein Halt in Wedding!

Der Bahnhof Wedding wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 bis auf Weiteres nicht angefahren.

Von Laura Voigt

Berlin - Der Berliner Bahnhof Wedding wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 bis auf Weiteres nicht angefahren.

Wie lange die Einschränkungen der S41 und S42 dauern, ist noch ungewiss.
Zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Wedding ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet, wie die S-Bahn mitteilte.

Auslöser war ein Brand in der Silvesternacht in einem Aufsichtshäuschen am S-Bahnhof Wedding.

Wie lange die Einschränkungen dauern, ließ die S-Bahn weiter offen.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung leitete die Bundespolizei in der vergangenen Woche Ermittlungen ein.

Für größere Umfahrungen wird weiterhin empfohlen, die U-Bahn-Linien U6, U8, U9 sowie die S-Bahn-Linien S1, S2 und S25 zu nutzen.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

