Nach Silvester-Brand: Immer noch kein Halt in Wedding!

Berlin - Der Berliner Bahnhof Wedding wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 bis auf Weiteres nicht angefahren.

Wie lange die Einschränkungen der S41 und S42 dauern, ist noch ungewiss. © Paul Zinken/dpa

Zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Wedding ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet, wie die S-Bahn mitteilte.

Auslöser war ein Brand in der Silvesternacht in einem Aufsichtshäuschen am S-Bahnhof Wedding.

Wie lange die Einschränkungen dauern, ließ die S-Bahn weiter offen.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung leitete die Bundespolizei in der vergangenen Woche Ermittlungen ein.