Silvester-Vandalismus: Einschränkungen bei der Berliner Ringbahn und S8

Berlin - Gleich mehrere Fälle von Vandalismus sorgen am Neujahrstag für massive Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Auf der Ringbahn ist der Zugverkehr derzeit unterbrochen. © Paul Zinken/dpa

Betroffen sind sowohl die Ringbahn-Linien S41 und S42 als auch die Linie S8, wie die S-Bahn Berlin am frühen Nachmittag mitteilte.

Auf der Ringbahn ist der Zugverkehr zwischen Gesundbrunnen und Westhafen derzeit unterbrochen. Ursache sind Vandalismusschäden im Bereich Wedding. Die Züge der Linien S41 und S42 verkehren weiterhin im Zehn-Minuten-Takt, müssen den gesperrten Abschnitt jedoch auslassen und fahren großräumig um die Störstelle herum.

Zwischen Gesundbrunnen und Westhafen wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten unter anderem am S+U-Bahnhof Gesundbrunnen, am S+U-Bahnhof Wedding sowie am S-Bahnhof Westhafen. Fahrgäste werden zudem gebeten, auf alternative U-Bahn- und S-Bahn-Verbindungen auszuweichen.

Auch auf der S8 kommt es zu Einschränkungen. Wegen Vandalismus im Bereich Mühlenbeck-Mönchmühle halten die Züge dort aktuell nicht. Zwischen Blankenburg und Bergfelde wurde ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der mehrere Stationen entlang der Strecke bedient.