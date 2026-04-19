19.04.2026 07:58 Nach Stromausfall in Nikolassee: Haushalte wieder am Netz

Rund drei Monate nach einem längeren Stromausfall im Berliner Südwesten war Samstagabend in einem Teil des Gebiets erneut der Strom ausgefallen.

Der Strom war gegen 22.00 Uhr ausgefallen. Rund eine Stunde später waren die ersten betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen, teilte der Netzbetreiber auf X mit. Zur Ursache des Stromausfalls liegen bislang keine Angaben vor. Der Vorfall erinnert an den tagelangen Blackout Anfang Januar, als im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke – der Linksextremisten zugeschrieben wurde – der Strom ausfiel.

Erstmeldung: 18. April, 22.52 Uhr:

Von Marion van der Kraats, Jonas Reihl Berlin - Rund drei Monate nach einem längeren Stromausfall im Berliner Südwesten war Samstagabend in einem Teil des Gebiets erneut der Strom ausgefallen.

Erst vor wenigen Monaten hatte es einen großen Stromausfall in Deutschlands Hauptstadt gegeben. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa Nach Angaben des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH sind in Nikolassee 1.314 Haushalte von der erneuten Störung betroffen. Demnach blieben unter anderem in den Straßen Kirchweg, Schopenhauerstraße, Von-Kuck-Straße, Waldrebenstein und Wasgenstraße die Lichter aus.