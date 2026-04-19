Nach Stromausfall in Nikolassee: Haushalte wieder am Netz
Update: 19. April, 7.58 Uhr
Der Strom war gegen 22.00 Uhr ausgefallen. Rund eine Stunde später waren die ersten betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen, teilte der Netzbetreiber auf X mit. Zur Ursache des Stromausfalls liegen bislang keine Angaben vor.
Der Vorfall erinnert an den tagelangen Blackout Anfang Januar, als im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke – der Linksextremisten zugeschrieben wurde – der Strom ausfiel.
Erstmeldung: 18. April, 22.52 Uhr:
Von Marion van der Kraats, Jonas Reihl
Berlin - Rund drei Monate nach einem längeren Stromausfall im Berliner Südwesten war Samstagabend in einem Teil des Gebiets erneut der Strom ausgefallen.
Nach Angaben des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH sind in Nikolassee 1.314 Haushalte von der erneuten Störung betroffen.
Demnach blieben unter anderem in den Straßen Kirchweg, Schopenhauerstraße, Von-Kuck-Straße, Waldrebenstein und Wasgenstraße die Lichter aus.
Man arbeite derzeit an einer Lösung der Probleme, teilt das Unternehmen zudem via Kurznachrichtendienst X mit. Was den erneuten Stromausfall ausgelöst hat, ist bislang unklar.
Nach Angaben von Stromnetz Berlin soll die Störung bis circa 0 Uhr behoben sein.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa