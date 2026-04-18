Zwangsversteigerung verschoben: Millionen-Deal um Berliner Luxus-Immobilie geplatzt

Berlin - Die verschobene Zwangsversteigerung des "Quartier 206" in der Friedrichstraße löst einen Showdown um eine der bekanntesten Luxus-Adressen der Hauptstadt aus.

In der Friedrichstraße befindet sich das Quartier 206 in direkter Nachbarschaft zum Quartier 207. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Beim zuständigen Amtsgericht Mitte gingen am Freitag nur zwei Gebote ein – über 39 und 40 Millionen Euro. Damit lag das Höchstgebot deutlich unter dem zuletzt angesetzten Verkehrswert von satten 187 Millionen Euro.

Laut Gericht stammt das Top-Gebot über 40 Millionen Euro von einer luxemburgischen Holding. Innerhalb der vorgeschriebenen Bietezeit von mindestens 30 Minuten blieb es bei diesen zwei Angeboten, wie der rbb zunächst berichtete.

Nach Ablauf der Frist entschieden die Gläubigervertreter jedoch, den Zuschlag noch nicht zu erteilen. Stattdessen soll in einem separaten Termin über den Verkauf entschieden werden.

Das "Quartier 206" gehört zu den berühmten Friedrichstadt-Passagen – direkt neben dem einstigen Edel-Kaufhaus Lafayette (Quartier 207).