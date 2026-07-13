Nach tagelanger Sperrung: Ringbahn fährt im Westen Berlins wieder
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Von Mia Bucher
Berlin - Wegen Bauarbeiten fuhren seit Freitag zwischen Halensee und Westend keine Züge. Seit Montagmorgen fahren die Ringbahnlinien S41 und S42 wieder durch.
Es gab seit Freitag einen Ersatzverkehr mit Bussen. Grund dafür waren Bauarbeiten an der neuen Ringbahnbrücke, bei denen vormontierte Überbauteile für das neue Brückenbauwerk eingehoben wurden.
Auf der A100 im Berliner Westen werden derzeit die Westend- und die Ringbahnbrücke neu gebaut.
Die alten Bauwerke waren marode und wurden im vergangenen Jahr kurzfristig gesperrt und abgerissen. Beide Neubauten sollen im Sommer 2027 fertig und für den Verkehr freigegeben werden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa