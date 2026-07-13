13.07.2026 06:56 Kein Lärm, kein Müll: Berlinerin bleibt lieber in Guben

Vor zwei Jahren tauschte Anika Franze (39) Berlin gegen die Kleinstadt Guben in der Niederlausitz. Heute bereut sie ihre Entscheidung keine Sekunde.

Von Anja Sokolow Guben/Görlitz - Keine Parkplatzsuche, keine Hektik und eine Wohnung, die in Berlin kaum bezahlbar wäre: Vor zwei Jahren tauschte Anika Franze (39) Berlin gegen die Kleinstadt Guben in der Niederlausitz. Heute bereut sie ihre Entscheidung keine Sekunde. Als erste Teilnehmerin des Projekts "Probewohnen" blieb sie dauerhaft in der Stadt.

Anika Franze (39) ist nun eine von rund 16.000 Einwohnern in Guben. © Patrick Pleul/dpa "Ich war wirklich fertig mit Berlin und habe die Entscheidung keinen einzigen Tag bereut", sagt die gebürtige Berlinerin. 2024 lud Guben erstmals Interessierte dazu ein, vier Wochen lang das Leben in der Stadt mit rund 16.000 Einwohnern zu testen. Viele Kommunen in Brandenburg kämpfen mit Bevölkerungsschwund und Wohnungsleerstand. Mit dem Probewohnen wollen sie neue Einwohner gewinnen. Teilnehmer leben einige Wochen vor Ort, lernen die Region kennen und knüpfen Kontakte. Berlin Überraschung beim Abschiedskonzert in Berlin: Ärzte-Frontmann Farin Urlaub singt mit Campino Für Franze war vor allem das Gefühl entscheidend: "Ich lag irgendwann an einem Badesee und habe gemerkt, dass sich in mir gar nicht eine Entscheidung eingestellt hat, sondern eher so ein Gefühl. Und das hat gesagt, ich will hier, glaube ich, erst mal gar nicht mehr weg."

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