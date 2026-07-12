Polizei kontrolliert nervösen Mann in Neuköllner Park, dann macht sie einen brisanten Fund

Berlin - Ein 39-Jähriger ist in Berlin-Neukölln mit einer scharfen Schusswaffe im Hosenbund festgenommen worde

Die Polizei kontrollierte den Mann im Bereich des Körnerparks in Neukölln. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Einsatzkräfte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit hätten den Mann am Samstagnachmittag während einer Präsenzmaßnahme im Bereich des Körnerparks kontrolliert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Den Angaben zufolge waren den Beamten gegen 14.50 Uhr zwei Männer aufgefallen, die sich beim Erblicken der Einsatzkräfte auffällig nervös verhielten.

Bei der Überprüfung fanden die Polizisten bei dem 39-Jährigen eine griffbereite Schusswaffe samt Munition im Hosenbund.

Zudem stellten sie ein Mikroreagenzglas mit mutmaßlichem Kokain sicher. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der Begleiter des Mannes wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen. Der 39-Jährige kam dagegen in Polizeigewahrsam. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält.