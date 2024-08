Nachwuchs im Berliner Zoo: Panda Meng Meng bringt winzige Babys auf die Welt

"Nun heißt es: Daumen drücken für die kritischen ersten Tage", so der Zoo.

Am Donnerstag um 13.03 Uhr und um 14.19 Uhr habe Meng Meng ihre beiden Babys geboren, teilte der Berliner Zoo mit.

Panda-Mama Meng Meng wird sich nun erstmal in Ruhe um ihre Babys im Panda-Stall kümmern. © Sebastian Gollnow/dpa

Am 11. August dieses Jahres seien erstmals die zwei Herzschläge der Babys in Meng Mengs Bauch gemessen worden. Jetzt, 11 Tage später, sind die Kleinen bereits auf die Welt gekommen. Die eigentliche Tragzeit bei Pandas beträgt rund 149 Tage.

"Ich bin erleichtert, dass die beiden gesund auf die Welt gekommen sind. Die Kleinen machen einen munteren Eindruck und Mutter Meng Meng zeigt uns allen, was das Wort 'Bärenliebe' bedeutet – sie kümmert sich rührend um ihren Nachwuchs.", so der Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem in der Mitteilung.

Auch Experten aus der Chengdu Panda Base in China sind angereist, um bei der Entwicklung zu unterstützen.

Die erste Zeit werden Meng Meng und die Kleinen im Panda-Stall verbringen, sie sind erstmal nicht für Zoo-Besucher zu sehen. Panda-Vater Jiao Qing ist nicht an der Aufzucht beteiligt.

