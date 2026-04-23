Nässe am Rohbau: Museumseröffnung erneut verschoben

Berlin - Die Fertigstellung des neuen Museums Berlin Modern verzögert sich erneut.

Die Fertigstellung verschiebt sich erneut - wegen eines Feuchtigkeitsschadens soll das Gebäude etwa acht Monate später fertig werden. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach erster Schätzung bedeute der Feuchteschaden in Teilen des Rohbaus eine "Verschiebung der Fertigstellung um etwa acht Monate in das Jahr 2030", teilte eine Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) mit, nachdem der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) darüber berichtet hatte.

"Es wurden alle verfügbaren Maßnahmen zu einer möglichst raschen Schadensbeseitigung ergriffen, und es musste kein Baustopp eingelegt werden", teilte die Sprecherin mit. Die Stiftung plane, das Haus noch vor der offiziellen Eröffnung mit Kunst zu bespielen.

Das Museum entsteht in der Nähe des Potsdamer Platzes. Der Neubau soll die Neue Nationalgalerie erweitern, die in ihren Räumen nur einen Teil ihrer Kunstsammlung zeigen kann. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt waren zuletzt mit 507 Millionen Euro prognostiziert worden, anfangs war mit 200 Millionen Euro geplant worden.

Gebaut wird das Museum nach Plänen des Schweizer Architekturbüros Herzog & de Meuron, das auch die Hamburger Elbphilharmonie gestaltet hatte.