Neues Frauenhaus eröffnet: Berlin schafft sichere Zuflucht für Frauen und Kinder

Berlin - Einer Statistik zufolge wird etwa alle zwei Minuten ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt – überwiegend Frauen. In Berlin gibt es für Betroffene nun ein neues Angebot, um sich aus dieser Gewaltsituation zu befreien.

Mit der neuen Einrichtung stehen in Berlin nun insgesamt 393 Familienplätze mit 859 Betten für Frauen zur Verfügung. (Symbolfoto) © Sophia Kembowski/dpa

Für rund 2,5 Millionen Euro ist im Süden der Hauptstadt das neunte Frauen- und Kinderschutzhaus mit 26 Familienplätzen in zehn Wohnungen entstanden. Seit Mitte Januar sind bereits 18 Frauen und 13 Kinder dort untergebracht, wie die Senatssozialverwaltung mitteilte.

Sozialarbeiterinnen bieten den Bewohnerinnen psychosoziale Beratung an, zudem gibt es nach den Angaben eine Psychologin. Zwei Erzieherinnen bieten pädagogische Unterstützung für Kinder. Zum Schutz der Betroffenen bleibt die Adresse der Einrichtung vertraulich. Ihr Träger ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin.

Mit der Eröffnung der neuen Einrichtung gibt es in Berlin nach den Angaben nun 393 Familienplätze mit 859 Betten für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, und ihre Kinder.

Mit dem neuen Haus schaffe Berlin einen weiteren Ort, an denen Frauen und Kinder sicher leben könnten, erklärte Sozial- und Gleichstellungssenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD) anlässlich der offiziellen Eröffnung des Hauses.