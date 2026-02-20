Schöneberger Kiezgröße wird geehrt: Aus Crellemarkt wird Lucie-Leydicke-Platz

Berlin - Wer in Schöneberg unterwegs ist, wird bald einen neuen Namen lesen: Der nördliche Abschnitt der Crellestraße, bisher Teil des Crellemarktes, wird Anfang März offiziell zum Lucie-Leydicke-Platz.

Das Traditionslokal E. & M. Leydicke in der Schöneberger Mansteinstraße 4, 1988. © picture alliance/akg-images/Peter Hebler

Mit der Umbenennung ehrt der Bezirk eine Frau, die über Jahrzehnte das Leben im Kiez geprägt hat.

Lucie Leydicke (1897–1980) führte viele Jahre das Traditionslokal "Leydicke", das seit 1877 besteht.

Unter ihrer Leitung wurde die Gaststätte weit über Schöneberg hinaus bekannt – als Treffpunkt für Gäste, aber auch als sozialer Mittelpunkt für die Nachbarschaft.

"Mit ihrem Engagement hat sie sich auf besondere Weise um den Kiez verdient gemacht", sagt Bezirksstadträtin Dr. Saskia Ellenbeck (Bündnis 90/Die Grünen).