25.07.2025 07:10 Neues Glanzstück am Funkturm: Berlin investiert 100 Millionen in Kongresszentrum!

Die Berliner Messe will rund 100 Millionen Euro in ein neues Kongresszentrum am Funkturm investieren.

Von Laura Voigt

Berlin - Die Berliner Messe will rund 100 Millionen Euro in ein neues Kongresszentrum am Funkturm investieren. Alles in Kürze Berlin investiert 100 Millionen in neues Kongresszentrum.

Neues Gebäude am Funkturm ersetzt Halle 9.

Kongresszentrum bietet Platz für bis zu 5000 Besucher.

Fertigstellung des Gebäudes ist für Herbst 2028 geplant.

Investition soll Berlin im internationalen Wettbewerb stärken. Mehr anzeigen Dirk Hoffmann (Geschäftsführer Messe Berlin), Franziska Giffey (Berliner Wirtschaftssenatorin) und Dr. Mario Tobias (Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Berlin) stellten am Donnerstag die neue Kongresshalle vor. © Messe Berlin Das neue Gebäude wird die bisherige Halle 9 ersetzen und Raum für bis zu 5000 Besucher schaffen, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Das Zentrum soll dann vorrangig als Veranstaltungsort für mittelgroße Events mit 1500 bis 5000 Teilnehmenden dienen. Gerade in diesem Bereich bestehe für Berlin ein erhöhter Bedarf. Laut Franziska Giffey (47), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, habe die Berliner Veranstaltungs- und Kongressbranche 2024 rund 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. "Damit unsere Stadt im internationalen Wettbewerb weiter vorn mitspielt, braucht es gezielte Investitionen, eine moderne Infrastruktur und verlässliche politische Rahmenbedingungen", so die Politikerin. Zudem reisten im vergangenen Jahr nahezu 13 Millionen Besucher zu Messen und Kongressen nach Berlin, wie die Senatorin ergänzte. Das neue Kongresszentrum mit einer Fläche von 12.000 Quadratmetern soll dazu beitragen, die bestehende Nachfrage zu decken. Ergänzend zur 7000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche sind auch Konferenz- und Ausstellungsräume vorgesehen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Herbst 2028 geplant. Die Wirtschaftssenatorin betonte, dass das Land die Messe bei der Finanzierung der 100 Millionen Euro teuren Halle unterstützen werde.



Titelfoto: Messe Berlin