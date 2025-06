Obacht! Nachtfalter löst Gefahr-Alarm im Pankower Stadtgrün aus

Das Bezirksamt Pankow warnt vor Raupennestern des Eichenprozessionsspinners im Stadtgrün. © Philipp Schulze/dpa

Aktuell häufen sich die Beobachtungen und Hinweise auf Raupennester des Eichenprozessionsspinners an Eichen sowohl im öffentlichen Grün als auch in der Nähe von Wohnanlagen, Spielplätzen, Schulen oder Erholungsflächen, so das Bezirksamt Pankow am Donnerstag.

Bürger werden um erhöhte Aufmerksamkeit im Umgang mit auffälligen Raupen oder Gespinsten gebeten. Befallene Bäume und betroffene Flächen sollten möglichst gemieden werden, insbesondere von Kindern und Tieren.

Bekleidung, die eventuell mit den feinen Brennhaaren, die ein Nesselgift enthalten, in Berührung kam, sollte sofort gewechselt und gewaschen werden.

Denn das Gift kann bei Berührung oder Einatmung Hautausschläge, Augenreizungen, Juckreiz und in schweren Fällen Atembeschwerden oder allergische Reaktionen auslösen. Besonders empfindlich reagieren Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen der Atemwege.