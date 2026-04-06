Offline-Flirts in Berlin: Eine Frau verteilt Komplimente auf Post-its

Berlin - Berlin ist nicht nur Bundeshauptstadt, sondern laut aktuellen Zahlen auch Singlehauptstadt. Eine Berliner Content-Creatorin zeigt, wie Offline-Flirts wieder funktionieren können.

Anna Zubrytska verteilt in Berlin kleine Zettel mit Komplimenten an Männer. © Bildmontage: Screenshot/instagram/annet_aleks

Die Berlinerin Anna Zubrytska nennt sich selbst "Dating Guru" und zeigt ihren über 200.000 Followern auf Instagram, dass das nächste Match manchmal direkt auf der Straße wartet. In Berlin-Mitte verteilt sie kleine Post-Its mit Komplimenten an fremde Männer. Die Reaktionen: meist ein strahlendes Lächeln – und manchmal sogar eine Telefonnummer.

Der Trend ist zwar nicht neu und soll vor allem Klicks bringen, doch Anna zeigt, welche Möglichkeiten Berlin bietet:

Mit kleinen Gesten, etwas Mut und einem Lächeln kann man in der Singlehauptstadt ganz ohne Swipe vielleicht sogar die große Liebe finden.