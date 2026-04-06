Offline-Flirts in Berlin: Eine Frau verteilt Komplimente auf Post-its
Berlin - Berlin ist nicht nur Bundeshauptstadt, sondern laut aktuellen Zahlen auch Singlehauptstadt. Eine Berliner Content-Creatorin zeigt, wie Offline-Flirts wieder funktionieren können.
Die Berlinerin Anna Zubrytska nennt sich selbst "Dating Guru" und zeigt ihren über 200.000 Followern auf Instagram, dass das nächste Match manchmal direkt auf der Straße wartet. In Berlin-Mitte verteilt sie kleine Post-Its mit Komplimenten an fremde Männer. Die Reaktionen: meist ein strahlendes Lächeln – und manchmal sogar eine Telefonnummer.
Der Trend ist zwar nicht neu und soll vor allem Klicks bringen, doch Anna zeigt, welche Möglichkeiten Berlin bietet:
Mit kleinen Gesten, etwas Mut und einem Lächeln kann man in der Singlehauptstadt ganz ohne Swipe vielleicht sogar die große Liebe finden.
Dating-Apps führen bei vielen zu Burn-out-Gefühlen
Ende 2025 lebten laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg rund 1,25 Millionen Berlinerinnen und Berliner in Single-Haushalten. Kein Wunder also, dass Dating-Apps wie Tinder oder Bumble hier Hochkonjunktur haben.
Laut dem "Unofficial Berlin Dating Report" von Mitte Daily fühlen sich 62 Prozent der Befragten nicht freiwillig allein, sondern weil sie "noch nicht die richtige Person gefunden haben". Fast ein Drittel bewertet das Dating in Berlin sogar als "sehr schwierig". Immerhin vier von fünf Singles suchen seriöse Beziehungen – das Klischee, dass Berlin nur für unverbindliche Abenteuer steht, wird damit widerlegt. Dennoch berichten 53 Prozent, dass sie bislang eher enttäuschende Erfahrungen gemacht haben.
Das Problem liegt oft bei den Apps: Über 80 Prozent der Befragten nutzen Plattformen wie Tinder oder Bumble, doch die Gespräche bleiben häufig oberflächlich.
Viele Singles fühlen sich frustriert und ausgelaugt, manche erleben sogar ein sogenanntes Dating-Burn-out, wie eine Bitkom-Umfrage aus März 2025 zeigt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/annet_aleks