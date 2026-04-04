Ostermarsch in Berlin: Darum kommen immer weniger

Berlin - Hunderte Menschen haben am diesjährigen Ostermarsch in Berlin teilgenommen. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 1000 Teilnehmer.

Beim Berliner Ostermasch sind viele Iran-Flaggen zu sehen. © Christophe Gateau/dpa

Neben der weißen Taube auf blauem Grund waren auch viele iranische Flaggen zu sehen sowie einige pro-palästinensische Demonstranten.

Der Ostermarsch stand dieses Jahr unter dem Motto "Demonstration für Frieden". Nach einer Auftaktkundgebung am Mauerpark in Prenzlauer Berg zog die Demo unter anderem über die Bernauer Straße, Granseer Straße, Swinemünder Straße, Kastanienallee, Schönhauser Allee und Eberswalder Straße.

Zum Ostermarsch aufgerufen wird von der Friedenskoordination Berlin. Sie kritisiert unter anderem jegliche Aufrüstungspläne für die Bundeswehr sowie die Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Das Bündnis lehnt zudem Waffenlieferungen an die Ukraine und nach Israel ab. Trotz der russischen Aggression in der Ukraine warnt die Friedenskoordination vor einem "Feindbild Russland".