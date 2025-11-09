Pfarrerin "verheiratete" vier Männer: Kirche "entsetzt über den Hass"

Berlin - Die evangelische Kirche in Berlin nimmt eine Pfarrerin in Schutz, die wegen der Segnung einer Liebesbeziehung von vier Männern in die Schlagzeilen geraten war.

Bei einem Festival gab eine Pfarrerin vier Männer ihren Segen. (Symbolbild) © Ina Fassbender/dpa

Die Pfarrerin sei in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken massiv angefeindet worden, teilte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in sozialen Medien mit.

"Wir sind entsetzt über den Hass, der ihr entgegenschlägt. Wir stehen an ihrer Seite und verurteilen diese Angriffe aufs Schärfste. Wir stehen an der Seite derer, die Anfeindungen erleben." Die Kirche hatte zu dem Fall betont, es habe sich nicht um eine Hochzeit gehandelt.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hatte über die Zeremonie berichtet, bei der eine Pfarrerin im Sommer bei einem Festival für Pop-up-Segenshochzeiten vier Männer vor sich hatte. Die Männer hätten gerne einen Segen für ihre Beziehung haben wollen, hatte sie der "NOZ" gesagt.



"Man konnte sofort sehen, dass da ganz viel Liebe zwischen ihnen war", wurde die Pfarrerin zitiert. "Deshalb waren wir uns im Team schnell einig: Was sollte Gott dagegen haben, dass es nun eben vier sind und nicht zwei?"