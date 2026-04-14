Peinlich-Panne in Berlin: In diesem Straßenschild steckt ein Rechtschreibfehler

Berlin - Wer hat denn das hier verbockt? In Charlottenburg sorgt eine peinliche Panne für Aufsehen. Auf mehreren Straßenschildern hat sich in der Leibnizstraße ein "t" zu viel eingeschlichen.

In Berlin-Charlottenburg hat die Leibnizstraße eine neue falsche Schreibweise verpasst bekommen. © Markus Lenhardt/dpa

Bei gleich drei Straßenschildern steht nun Leibnitzstraße. Lediglich das alte, nicht erneuerte Straßenschild hat noch die richtige Schreibweise - ohne "tz". Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Dabei ist die bekannte Straße in der Berliner City West, die direkt am berühmten Kurfürstendamm endet, eine Art Berliner Kulturgut. Seit 1869 gehen Berliner tagein, tagaus an ihr vorbei. Genug Zeit, sich die richtige Schreibweise einzuprägen.

Auch den Namensgeber sollte man kennen. Benannt wurde die Leibnizstraße nach Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), dem weltberühmten Philosophen, Mathematiker und Juristen.

Fun Fact am Rande: Sogar der bekannte Keks von Bahlsen trägt den Namen des Gelehrten – und das ganz ohne Rechtschreibfehler.

Die neuen Straßenschilder wurden aufgrund des Umbaus von Ampeln überhaupt erst nötig. Doch wen trifft jetzt die Schuld?

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf kann sich die Peinlich-Panne zumindest nicht erklären. Demnach ist eine landeseigene Tochterfirma für die Erneuerung der Straßenschilder zuständig. "Wir haben das korrekt in Auftrag gegeben", sagte eine Sprecherin.