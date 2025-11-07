Pfarrerin traut vier Männer: Was die Kirche zur Polyhochzeit in Berlin sagt

Berlin - Eine Berliner Pfarrerin hat bei einem Pop-up-Hochzeitsfestival vier Männer vor sich, die sich einen Segen für ihre Beziehung wünschen. Sie traut die vier Männer. Nun hat sich die evangelische Kirche von der angeblichen Polyhochzeit distanziert.

In Kreuzberg soll eine Pfarrerin gleich vier Männer zu einem Ehepaar getraut haben.

Bei der Feier, die eine Pfarrerin in Kreuzberg durchgeführt habe, habe es sich nicht um eine kirchliche Trauung oder Hochzeit gehandelt, teilte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit, nachdem zuvor Medien über den Fall berichtet hatten.

Ihre Kirche traue nur Paare, "die standesamtlich verheiratet wurden", betonte Bischof Christian Stäblein (58). "Vorwürfe von Polygamie in diesem Kontext sind gegenstands- und haltlos."

In Deutschland sind zwar Beziehungen zwischen mehrere Menschen möglich, aber keine standesamtlichen Eheschließungen.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hatte zuvor von einer Zeremonie berichtet, bei der eine Pfarrerin im Sommer bei einem Pop-Up-Hochzeitsfestival vier Männer vor sich hatte. Die Männer hätten gerne einen Segen für ihre Beziehung haben wollen, hatte sie der "NOZ" gesagt.



"Man konnte sofort sehen, dass da ganz viel Liebe zwischen ihnen war", wurde die Pfarrerin zitiert. "Deshalb waren wir uns im Team schnell einig: Was sollte Gott dagegen haben, dass es nun eben vier sind und nicht zwei?"