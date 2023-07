Pferde für Prenzlauer Berg: Muffins oder Haschkekse im Pregnant Hill?

Berlin - Im Prenzlauer Berg, der umgangssprachlich auch "Pregnant Hill" genannt wird, wünschen sich Kinder nun mitten in Berlin Pferde und bieten einen Muffin-Verkauf an.

In Berlin hängen diverse Zettelnachrichten. Einige von ihnen postet "Notes of Berlin" auf Instagram. © TAG24 (Bildmontage)

Auf Instagram postet "Notes of Berlin" immer wieder lustige und kuriose Zettelnachrichten aus der Hauptstadt.

So erspähte ein User diesen per Computer geschriebenen Aushang in seiner gutbürgerlichen und kinderreichen Nachbarschaft:

"Wir haben darüber nachgedacht, ein paar Pferde im Hof zu halten", schreiben Tanja und Paula aus dem Prenzlauer Berg.

Da die Haltung ziemlich viel Geld kosten wird, bieten die kleinen Pferdenärrinnen einen Muffin-Verkauf an. Doch mit dem Gebäck-Verkauf würde man sich höchstens die Hufe der Tiere leisten können, gab eine der fast 400.000 Follower zu bedenken.

Zur Umsatzsteigerung hatte eine andere Userin prompt eine kreative, nicht kinderfreundliche Idee: "Wenn man statt Muffins Haschkekse verkauft, könnte das Vorhaben klappen."