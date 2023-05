Anne Wünsche feiert Café-Eröffnung: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt"

Berlin - Tag zwei der "Glitzer-Eröffnung": Influencerin Anne Wünsche (31) öffnete am Sonntag die Tür zu ihrem Glitzer-Café im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg für Promis und Presse und gab TAG24 ein Interview.

So stellte Anne eine Barista ein, lässt sich das fertige Gebäck ins Café liefern und überlässt den Papierkram ihrem Manager. Auf Anraten versucht sich die Neu-Café-Besitzerin zunächst mit einem beschaulichen Lokal mit nur wenigen Sitzplätzen und fokussiert sich auf to-go-Produkte.

Einen Businessplan für ihr Café-Konzept habe Anne nicht. "Ich bin Chaot durch und durch. Ich habe zwar mega viele Ideen aber keinen Plan. Dafür habe ich tolle Leute hinter mir, die wissen, wie was umzusetzen ist."

Die Idee zum Glitzer-Café sei der Influencerin bei einem Gläschen Wein gekommen. Ursprünglich hatte die Dreifach-Mama ein größeres Lokal geplant, mit Kinderecke und "allem drum und dran", berichtet Anne. Denn solche Cafés seien rar in Berlin.

Dennoch setzte die 31-Jährige ihr Vorhaben in die Tat um. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich möchte es zumindest probiert haben. Ich glaube sehr daran", äußerte sich Anne im Interview.

Auch Menschen in ihrem engen Umfeld hätten Anne von ihrem Café-Projekt abgeraten, da es ein hartes Pflaster sei.

Anne Wünsche (31) freut sich über den Besuch von Lutz Schweigel (51). © TAG24 (Bildmontage)

Annes persönliches Highlight auf der Karte: "Hakuna-Matata". Das Rezept für den Sommer-Kaffee hat die Influencerin aus ihrem Sansibar-Urlaub mitgebracht. Dabei handelt es sich um Eiskaffee mit Kokos und Banane.

Ein weiteres Must-have bei einem Besuch in ihrem Café nennt sich "Barbie-Girl". Das Getränk sei erst vor wenigen Tagen in einem Live entstanden. Die Zutaten sind streng geheim. Was Anne jedoch über ihr Lieblingsgetränk verriet: "Es ist pink und schmeckt nach Melone."

Die Influencerin will sich "relativ oft" in ihrem Café blicken lassen. "Da ich drei Kinder habe und sonst auch Sachen dazwischen kommen, muss ich schauen, wie ich das hinkriege. Ich versuche mindestens ein bis zweimal die Woche da zu sein. Schließlich ist das mein Café und ich liebe es hier."

Die für ein Café ungewöhnlichen Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr erklärte Anne damit, dass sie vorher die Laufkundschaft in der Umgebung beobachtet und mit ihrem Team festgestellt hätte, dass vormittags nicht so viel los sei.

Daher macht das Glitzer-Café erst ab 12 Uhr auf.