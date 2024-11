Berlin sucht 30.000 Helfer für Bundestagswahl im Februar: Was Ihr wissen müsst

Berlin - Für die vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar sucht Berlin noch Tausende von ehrenamtlichen Wahlhelfern.

Berlin schreitet am 23. Februar wieder an die Wahlurne. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wer sich dafür melden möchte, kann das nach Angaben des Landeswahlamts am einfachsten online erledigen. Unter anderem auf der Startseite des Landeswahlleiters findet sich ein entsprechendes Formular. Dort können auch Angaben zum Wunschbezirk und zur Wunschtätigkeit gemacht werden.

Wahlhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. "Wir brauchen für die Bundestagswahl in Berlin rund 30.000 Wahlhelfende", sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler.

Die Bezirke seien aktuell dabei, für dieses Ehrenamt zu werben. "Besonders wichtig sind die sogenannten Funktionsämter: Wahlvorstehende und Schriftführende."

Die zwölf Berliner Bezirke organisieren den Einsatz der Wahlhelfer jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich, die Bezirkswahlämter melden sich bei den Interessenten.

Wahlhelfer bekommen keine Bezahlung, aber ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Sogenannte Beisitzer erhalten in Urnenwahllokalen 100 Euro (80 Euro in Briefwahllokalen). Sie geben Stimmzettel aus, zählen sie später aus und verpacken am Schluss alle Wahlunterlagen.