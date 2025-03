Berlin will besser auf Katastrophen vorbereitet sein: Darum bleiben Maskenvorräte geheim

Berlin - Fünf Jahre nach den ersten Corona-Infektionen in Berlin prüft das Land die Verbesserung der Katastrophenvorsorge.

Wie groß die Vorräte für die persönliche Schutzausrüstung oder etwa der Bestand an Atemschutzmasken ist, teilt die Senatsverwaltung nicht mit – aus Sicherheitsgründen, wie es hieß.

Die Berliner Reserve Gesundheitsschutz soll dem Bevölkerungsschutz dienen. Was genau sie umfasst, ist nach Angaben der Gesundheitsverwaltung noch in der internen Abstimmung im Senat.

Auch die Sonderisolierstationen an der Berliner Charité wird regelmäßig ausgestattet. © Soeren Stache/dpa

Diese Maßnahmen der Notfall- und Katastrophenvorsorge für die Menschen in Berlin seien sicherheitsrelevant und daher als geheimhaltungswürdig eingestuft. Über Umfang, Güter und Lagerorte würden deshalb keine konkreten Angaben mitgeteilt.

Die Bundesregierung hatte 2020 den Aufbau der "Nationalen Reserve Gesundheitsschutz" beschlossen. Diese soll den Bedarf des Gesundheitssektors und des Bundes für bis zu sechs Monate decken.

Dafür sollen Waren eingelagert und Produktionskapazitäten und Neuproduktion vorgehalten werden. Hintergrund ist auch, dass zu Beginn der Corona-Pandemie Schutzmasken und anderes Material knapp waren.

Insgesamt sieht die Senatsverwaltung Berlin als gestärkt für künftige Einsatz- und Notlagen an. So seien Erfahrungen aus der Corona-Zeit etwa in die Einrichtung eines Krisenstabs mit klaren Strukturen und Zuständigkeiten geflossen.