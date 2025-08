Wegner zieht Bilanz: So wirkt sich die Migrationswende auf Berlin aus

Alles in Kürze

Berlins Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) sieht in der Hauptstadt erste Effekte der Migrationspolitik. © Soeren Stache/dpa

"Wir spüren inzwischen eine deutliche Entlastung bei den Zuzugszahlen von Geflüchteten", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Das sei eine gute Entwicklung, denn Länder und Kommunen seien bei der Integration an ihre Belastungsgrenze gekommen.

"Gleichzeitig steigt die Zahl der Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen", stellte Wegner fest. "Derzeit verlassen doppelt so viele Menschen unsere Stadt als neue Menschen in Berlin ankommen. Der Druck hat in Berlin etwas nachgelassen."

Momentan stünden in der Stadt rund 6000 freie Betten für Flüchtlinge zur Verfügung. Der Senat werde diese Entwicklung genau beobachten – auch mit Blick auf die Planungen für weitere Unterkünfte, betonte Wegner.

"Ich bin zuversichtlich, dass die Wende in der Migrationspolitik bald noch mehr Wirkung zeigen wird", fügte er hinzu. "Dann haben wir auch wieder mehr Kapazitäten für die integrationspolitischen Maßnahmen für die Menschen, die schutzbefohlen sind und bei uns bleiben."