28.12.2023 07:02 Berliner Polizei appelliert an Randalierer: "Greift uns nicht an"

Aus Angst vor erneuten Krawallen an Silvester richten sich die Berliner Polizei und Feuerwehr in einem Video jetzt direkt an mögliche Randalierer.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Aus Angst vor erneuten Krawallen an Silvester richten sich Berliner Polizei und Feuerwehr in einem Video jetzt direkt an mögliche Randalierer. Berliner Polizei und Feuerwehr rechnen auch in diesem Jahr wieder mit schweren Ausschreitungen. © Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa Damit sich Silvester 2023 in der Hauptstadt nicht wiederholt, plant die Berliner Polizei zum Jahreswechsel einen Großeinsatz. "Es ist der größte Polizeieinsatz an Silvester der letzten Jahrzehnte", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik (57). Knapp 4000 Beamte sollen zum Jahreswechsel im Einsatz sein. Vor allem der Krieg im Nahen Osten könnte noch mehr Gewalt und Aggressionen hervorrufen. Um diesen entgegenzuwirken, veröffentlichte die Berliner Polizei auf X (ehemals Twitter) ein anderthalbminütiges Video. Berlin Politik Tausende Bauern am Montag in Berlin erwartet: Verkehrschaos droht Darin bitten zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann mit ernster Stimme: "Greift uns bitte nicht an und beschießt uns nicht mit Böller oder Raketen." Ziel des Videos soll es sein, die Botschaft für eine friedliche Silvesternacht über die sozialen Medien an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tragen. In einigen Stadtteilen sind in den Tagen vor Silvester bereits mehrere Zivilpolizisten unterwegs um mögliche Randalierer bereits im Vorfeld dingfest zu machen.

Titelfoto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa