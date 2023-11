Berliner Senat will die Anzahl der E-Scooter stark reduzieren

Berlin - Seit Jahren sind E-Scooter fester Bestandteil in Deutschlands Großstädten. Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr Probleme und Berlin will die Anzahl jetzt stark reduzieren.

Wie die Verkehrssenatsverwaltung am Donnerstag mitteilte, will die Stadt Berlin die Anzahl der E-Scooter in der Hauptstadt erheblich reduzieren.

Ist diesbezüglich in den nächsten Monaten keine Besserung in Sicht, könnte es Berlin ähnlich ergehen wie Paris. In der französischen Hauptstadt wurden die Roller in diesem Sommer komplett verboten.