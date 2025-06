Zur Erinnerung an Margot Friedländer: Wird das Gedenken in Berlin zum Wettstreit?

Parteiübergreifend besteht in Berlin Einigkeit darüber, an Margot Friedländer (†103) in ihrer Heimatstadt sichtbar zu erinnern. Unklar ist noch, wie und wo.

Von Andreas Heimann Berlin - Parteiübergreifend besteht in Berlin Einigkeit darüber, an Margot Friedländer (†103) in ihrer Heimatstadt sichtbar zu erinnern. Unklar ist noch, wie und wo.



Alles in Kürze Margot Friedländer ist am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben.

Berliner Politiker wollen sie in ihrer Heimatstadt sichtbar ehren.

Vorschläge umfassen Schule, Platz oder Straße in Neukölln, Charlottenburg oder Kreuzberg.

Ein Denkmal oder die Umbenennung der Skalitzer Straße sind weitere Optionen.

Trauerfeier für Margot Friedländer findet am 9. Juli in der Philharmonie statt. Mehr anzeigen

Margot Friedländer (†103) starb am 9. Mai dieses Jahres. In Berlin herrscht noch keine Einigkeit darüber, auf welche Weise der Holocaust-Überlebenden gedacht werden soll. © Sebastian Gollnow/dpa Die Holocaust-Überlebende und Berliner Ehrenbürgerin ist am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Inzwischen gibt es Vorschläge, eine Schule in Neukölln nach ihr zu benennen, einen Platz in Charlottenburg oder eine Straße in Kreuzberg - oder sie mit einem Denkmal zu würdigen. "Am 9. Juli findet eine Trauerfeier in der Philharmonie statt, wir nehmen uns die Zeit zur Trauer und zum Gedenken an Margot Friedländer", sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) auf dpa-Anfrage. Nach der Trauerzeit werde der Senat in enger Abstimmung mit der Margot-Friedländer-Stiftung über ein würdiges Erinnern entscheiden. Berlin Politik So will Berlin sein Brücken-Problem lösen CDU und Grüne in Charlottenburg-Wilmersdorf haben sich für einen Platz am Kurfürstendamm ausgesprochen. Die Bezirksverordnetenversammlung hat den entsprechenden Antrag einstimmig beschlossen. "Mehrere Vorschläge liegen auf dem Tisch und nun müssen der Senat und die Bezirke einen Ort finden, der die Arbeit und die Person Margot Friedländer angemessen repräsentiert", sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Sebastian Weise der dpa. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf teilte mit, sich in dieser Frage abstimmen zu wollen: Angesichts der außerordentlichen Bedeutung Margot Friedländers werde es die Senatskanzlei um Klärung bitten.

Margot Friedländer lebte in Kreuzberg und Neukölln