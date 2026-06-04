CDU will ÖPNV in Berlin massiv ausbauen

Berlin - Die Berliner CDU will den öffentlichen Nahverkehr in der Hauptstadt deutlich ausbauen.

Auch die Berliner S-Bahn soll laut Plänen der Christdemokraten ausgebaut werden. © Paul Zinken/dpa

"Die U2 wollen wir über Pankow Kirche nach Französisch Buchholz und Buch, die U3 nach Mexikoplatz, die U8 bis ins Märkische Viertel und die U7 zum Flughafen BER und bis Heerstraße Nord verlängern", heißt es im Wahlprogramm der Christdemokraten für die Abgeordnetenhauswahl am 20. September.

Die CDU will auch die S-Bahn ausbauen: Die S75 soll von Wartenberg über Malchow bis nach Birkenwerder, die S5 nach Nauen verlängert werden.

Die S21 soll als City-S-Bahn vom Nordring über Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz und zur Yorckstraße eine zweite Nord-Süd-S-Bahn werden.

Das Nachbarland Brandenburg soll besser angebunden werden. "Wir werden die Zentren des Landes Brandenburg (Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam) noch besser und enger mit Berlin verknüpfen", heißt es im Wahlprogramm. Das Semesterticket soll zudem auf Brandenburg erweitert werden.