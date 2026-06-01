Rücktritt vom Rücktritt: Hundt will doch lieber entlassen werden - und kassieren

Berlin - Der Staatssekretär für Digitalisierung Matthias Hundt (57, CDU ) hat nach seiner Entlassung Anspruch auf ein Übergangsgeld. Das ergibt sich aus dem Landesbeamtenversorgungsgesetz.

Matthias Hundt (57, CDU) wurde erst Mitte März zum Staatssekretär für Digitalisierung ernannt. © -/Senatskanzlei Berlin/dpa

Beamte, die nicht auf eigenen Antrag entlassen werden, erhalten es für die Dauer von mindestens sechs Monaten, maximal für drei Jahre, heißt es im Gesetzestext. Hundt hatte in der vergangenen Woche zunächst um seine Entlassung gebeten, die Bitte dann aber zurückgezogen.

Er war erst Mitte März zum Chief Digital Officer und Staatssekretär für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in der Berliner Senatskanzlei ernannt worden.

Der Berliner Senat will Hundts Entlassung bei seiner Sitzung am Dienstag beschließen, wie Senatssprecherin Christine Richter (62) sagte. Laut Paragraf 47a des Gesetzes kann er mit 71,75 Prozent der "ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge" rechnen.

Zugrunde gelegt wird dabei die Endstufe der Besoldungsgruppe zur Zeit der Entlassung. Für den Zeitraum von sechs Monaten seien das rund 50.700 Euro, sagte Richter.

Hundts Anwalt hatte am Freitagabend mitgeteilt: "Mein Mandant bittet aus zwei Gründen nicht mehr um seine Entlassung: Zum einen hat er sich sehr über das offensichtlich gezielt gestreute Gerücht geärgert, er sei mit seinem angekündigten Rücktrittsangebot lediglich seiner Entlassung zuvorgekommen."