Endlich weniger Behörden-Wirrwarr: Erste Dokumentenausgabebox in Berlin eröffnet

Berlin - Seit 20. November gibt es ein neues Service-Highlight in Berlin : In Reinickendorf ist die erste Dokumentenausgabebox der Stadt an den Start gegangen. Papiere können ohne Termin abgeholt werden – rund um die Uhr.

Heutige Eröffnung der Dokumentenausgabebox: Das Projekt wurde gemeinsam von der Senatskanzlei und dem Bezirksamt Reinickendorf umgesetzt. © Screenshot/Instagram/regberlin

Im Bürgeramt am Eichborndamm 215 können Berlinerinnen und Berliner ab sofort Personalausweise und Reisepässe einfach aus dem Automaten ziehen – rund um die Uhr, ohne Termin und unabhängig von den sonst üblichen Öffnungszeiten.

Alte Dokumente können direkt vor Ort wieder eingeworfen werden.

Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam von der Senatskanzlei und dem Bezirksamt Reinickendorf.

Eine zweite Box soll bald in Friedrichshain-Kreuzberg folgen, weitere Bezirke sind bereits in Planung.