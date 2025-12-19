Was bei Wegner an Weihnachten auf den Tisch kommt

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) freut sich zu Weihnachten auf eher einfache kulinarische Genüsse im Kreise seiner Familie.

Der Teller von Kai Wegner (53, CDU, r.) wird an Weihnachten etwas voller als bei der Bio-Brotbox-Aktion für Schulkinder. © Fabian Sommer/dpa

"Ich habe eine neue Tradition begonnen. Auch in diesem Jahr wird es an Heiligabend wieder Kartoffelsalat und Würstchen geben", verriet der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das hatte sich, als ich ein Kind war, mein Papa immer gewünscht. Damals konnte ich es mit meiner Mama verhindern. Jetzt haben wir diese schöne Tradition in unserer Familie begonnen."

Als Kind habe er zu Weihnachten immer gerne Fondue gegessen, sagte Wegner. "Meine Mama und ich haben uns – in einer demokratischen Abstimmung – zwei zu eins gegen meinen Papa durchgesetzt."

Zuletzt habe es im Hause Wegner dann erstmals Kartoffelsalat und Würstchen gegeben. "Und es war tatsächlich schön. Mein Papa würde sich freuen, dass der Sohn das jetzt endlich erkennt."

Und wer macht den Salat? "Wir bereiten das Weihnachtsessen zusammen vor. Ich bin nicht das größte Kochtalent, aber ich arbeite sehr gerne gemeinsam in der Küche. Und wenn es danach noch schmeckt, freue ich mich sehr." Wegner ist mit Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (42, CDU) liiert.