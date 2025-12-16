Weniger Fluggäste am BER: Verkehrssenatorin fordert dritte Landebahn

Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) hat sich für eine weitere Start- und Landebahn am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld ausgesprochen.

Von Matthias Arnold

Der Hauptstadtflughafen in Schönefeld verzeichnet weniger Fluggäste als die früheren Berliner Flughäfen. (Archivfoto)
"Wir müssen gucken, dass wir eine neue Landebahn bekommen", sagte sie dem "Tagesspiegel". Der Ausbau des BER sei sinnvoll, um mehr Fluggesellschaften und Flüge in die Hauptstadtregion zu holen.

"Wenn wir mehr Slots zum Starten und Landen haben, werden wir auch attraktiver", betonte sie. Konkrete Pläne gebe es allerdings nicht. "Das ist Zukunftsmusik", sagte die Senatorin.

Bonde befürwortet dem Bericht zufolge außerdem eine Aufweichung des Nachtflugverbots am BER.

"Ich glaube, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dann Airlines landen zu lassen und die Flieger nicht nach Hannover umzuleiten." Jede Fluggesellschaft könnte etwa fünfmal pro Jahr die Erlaubnis bekommen, auch nach Mitternacht in Schönefeld zu landen, schlug Bonde vor.

Am BER gilt ein abgestuftes Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr. Zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht sowie von 5.30 Uhr bis 6 Uhr sind Flüge mit lärmarmen Maschinen erlaubt.

Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) will mehr Fluggesellschaften und Flüge an den BER holen.
Brandenburger Landesregierung gegen Aufweichung von Nachtflugverbot

Zwischen Mitternacht und 5 Uhr ruht der reguläre Flugbetrieb. Gestattet sind nur Post-, Regierungs-, Vermessungs- und Ambulanzflüge.

Immer wieder kommt es deshalb vor, dass Passagierflugzeuge - teils wegen weniger Minuten Verspätung - nicht mehr landen dürfen und umgeleitet werden.

Die Brandenburger Landesregierung, die wie das Land Berlin und der Bund Miteigentümer des Flughafens ist, hat allerdings bereits deutlich gemacht, dass eine Aufweichung der Vorgaben mit ihr nicht zu machen ist.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

