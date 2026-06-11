"Fördergeld-Affäre": Ex-Kultursenator Chialo verweigert Aussage - selbst zum Wetter

Berlin - Ex-Kultursenator Joe Chialo (55, CDU ) hat am Donnerstag im Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Vergabe von Fördermitteln gegen Antisemitismus erklärt, keine Fragen beantworten zu wollen.

Ex-Kultursenator Joe Chialo (55, CDU) wollte nicht zur Aufklärung des Falls beitragen. © Britta Pedersen/dpa

Er berief sich bei der Sitzung des Gremiums im Abgeordnetenhaus am Vormittag auf sein Auskunftsverweigerungsrecht und kündigte an, zu dem Thema nichts zu sagen.

Ausschussvorsitzende Manuela Schmidt (62, Linke), erklärte, das sei schade; es gebe ein berechtigtes parlamentarisches Interesse an Aufklärung. Sie stellte daraufhin eine Reihe von Fragen, die Chialo jeweils mit Hinweis auf sein Auskunftsverweigerungsrecht unbeantwortet ließ.

Das galt anschließend auch für Fragen anderer Ausschussmitglieder, die sie ausdrücklich zulassen wolle, wie Schmidt angekündigt hatte.

Auf die Frage des Grünen-Abgeordneten "Finden Sie auch, dass heute schönes Wetter ist?", beantragten Chialos Anwälte eine kurze Unterbrechung der Sitzung.