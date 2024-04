Gewusst? Das wollte Bürgermeister Kai Wegner eigentlich werden

"Ich wollte mal Fußballprofi werden und ich wollte mal Pilot werden", erzählte der CDU-Politiker am Donnerstag beim Besuch der Allegro-Grundschule in Berlin-Tiergarten.

Berlins Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) beantwortete alle Fragen der Grundschüler. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Es gebe viele Sitzungen. "Man muss mit vielen Leuten sprechen und ganz viel lesen." Der Bürgermeister arbeite eigentlich rund um die Uhr.

Ob er viele Promis treffe, lautete eine weitere Frage. Wegner erzählte, dass er gerade erst am Tag zuvor Philipp Lahm begegnet sei - den unter den Fünftklässlern nicht gleich alle kennen. "Den Fußballweltmeister", sagte Wegner - und dass Gespräche mit ganz normalen Menschen mindestens genauso wichtig seien wie die mit Prominenten. "Was halten Sie von Kommunismus?", lautete eine andere Frage. Den findet Wegner schlecht - "der ist gescheitert".

Es ging aber auch um ganz andere Themen: Was seine Lieblingsfarbe sei zum Beispiel. Wegner betonte, er möge es insgesamt gerne bunt. "Aber meine Aller-aller-Lieblingsfarbe ist Blau."

Und ob er in einem Schloss wohne, interessierte die Schüler. "Jetzt wohne ich in Kladow und habe ein kleines Haus, aber kein Schloss", so der Regierende Bürgermeister. Bei der Frage nach seinem Lieblingsfabelwesen musste er passen. "Ich habe einen Hund", erzählte er, "einen Labrador, der heißt Casper. Und ich sage immer, der Name ist Programm."

Auf die Frage, ob er auch mit Öffis fahre, musste Wegner einräumen: "Mittlerweile schaffe ich das kaum noch. Ich arbeite im Auto." Die Einschätzungen zu Wegners Job gingen bei den Fünftklässlern durchaus auseinander: "Sie haben einen absoluten Traumberuf", lautete eine. Und eine andere: "Bürgermeister wäre nichts für mich."