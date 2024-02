Giffey plaudert aus dem Nähkästchen und verrät persönliche Vorlieben

Denn als die SPD-Politikerin in der Talk-Runde Platz nahm, versank sie in einem ihr bereitgestellten roten Samt-Sessel - nicht nur zur Erheiterung der gebürtigen Brandenburgerin . Ein beschwingtes Stühle-Rücken entbrannte, sodass das Problem schnell gelöst war.

Beim heutigen Talk mit Jeannine Koch (geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des medianet berlinbrandenburg e.V.) und Gregor B. Blach (Geschäftsführer von WE DO communication) erzählte die Politikerin von einer Begegnung mit einem Taxi-Fahrer. Er sollte die Senatorin zum Abgeordnetenhaus fahren. Doch dieser habe Giffey ahnungslos angesehen und gefragt, was das denn sei.

Die Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe plaudert beim "Politischen Morgen". © Ronald Patrick (Bildmontage)

Positiv gestimmt verkündete Giffey 85.000 Arbeitsplätze in den vergangenen zwei Jahren durch neue Unternehmen geschaffen zu haben. Im vergangenen Jahr haben 40.000 Menschen durch den Neubau von Wohnungen ein Zuhause gefunden.

"Die Zeiten sind bewegt", so Giffey, die noch mehr Potenzial in der Hauptstadt sieht und die Arbeitslosenquote reduzieren und in Kooperation mit dem Land Brandenburg mehr Wohnraum schaffen will.

Hinsichtlich der Start-up-Szene erklärte Giffey die Erfolgsstory fortzuschreiben: "Mit über 5000 Start-ups sind wir auch die Gründungsmetropole schlechthin."

Im Jahr 2026 soll das "House of Games" eröffnen, in das auch das Computerspiele-Museum aus Friedrichshain-Kreuzberg einziehen soll. Das von Studenten der HTW erfundene Computerspiel "Dorfromantik" kann Giffey nur empfehlen.