23.06.2023 19:38 Fernbeziehungen, Familienplanung, Hochzeiten: Die Grünen-Chefin so privat wie nie!

Grünen-Chefin Ricarda Lang gibt in einem Interview tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Die sonst so zurückhaltende Lang zeigte sich sehr glücklich.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Politiker sind selten dafür bekannt, sonderlich tiefe Einblicke in das eigene Privatleben zu geben. Auch bei Ricarda Lang (29, Grüne) war bis zuletzt nicht sonderlich viel bekannt. Das hat sich jetzt geändert. Mit 29 Jahren führt Ricarda Lang die Partei Bündnis 90/Die Grünen. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa Es ist keine einfache Aufgabe, eine Partei in Deutschland zu führen. Es gehört Biss, Einsatz und Leidenschaft dazu. All das vereint Ricarda Lang (29) in einer Person. Privat ist die Politikerin jedoch alles andere als darauf aus, im Mittelpunkt zu stehen. Seit mehreren Jahren ist sie mit Florian Wilsch zusammen. Erst im März gaben die beiden ihre Verlobung auf Instagram bekannt. Im exklusiven Interview mit der "GALA" sprach die 29-Jährige unter anderem über die bevorstehende Hochzeit. Berlin Politik "Wichtiges Anliegen": Dorthin führt Kai Wegners erste Auslandsreise "Es wird kein öffentliches Spektakel, und wir werden auch nicht auf Sylt heiraten", sagte sie dem Magazin. Damit dürfte es der krasse Gegenentwurf zur großen Hochzeitssause von Finanzminister Christian Lindner (44) im Sommer 2022 werden. Große Entfernung ist kein Beziehungskiller Ricarda Lang mit ihrem Verlobten Florian Wilsch. Beide werden im kommenden Jahr heiraten. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa Seit genau sieben Jahren sind Ricarda Lang und ihr Verlobter Florian Wilsch schon ein Paar. Für ihre Liebe pendeln die beiden immer wieder zwischen Berlin und Hannover. Die Politikerin sagte zu der Entfernung: "Für einen gemeinsamen Abend sitze ich in der vollen Bahn auch gerne mal zwei Stunden auf dem Boden." Ricarda Lang gehört mit ihren 29 Jahren zu den "Newcomern" in der Politik und die Karriere der Grünen-Chefin hat gerade erst bekommen. Gerüchten zufolge, soll sie bereits als neue Ministerpräsidentin in Baden-Württemberg im Gespräch sein. Wie sie im Interview sagte, ist Lang ein absoluter Familienmensch. Daher wird es auch hier auf reichlich Organisationsgeschick hinauslaufen, was die "Planung" des ersten Kindes angeht. "Natürlich überlegt man ein bisschen, wann es gut passen würde, aber mir haben viele Bekannte gesagt: Der perfekte Zeitpunkt kommt nie", sagte sie der GALA. Ricarda Lang stehen demnach spannende Monate bevor.

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa