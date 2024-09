Hof-Fest von Berliner Senat endet abrupt: Plötzlich schockt DJ mit Skandal-Song!

Berlin - Eigentlich wollte der Berliner Senat beim Hof-Fest des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (51, CDU ) am Dienstag nur eine schöne Sommerparty feiern. Doch dann sorgte die Songwahl des DJs für Empörung.

Das Lied war im Frühjahr in Verruf geraten, nachdem eine Horde von Sylt-Schnöseln beim Feiern im Szene-Club "Pony" in Kampen rassistische Parolen zur Melodie des Dance-Klassikers gesungen und sich dabei gefilmt hatte.

Zu der Party erschienen neben der Hauptstadt-Politikprominenz auch Stars wie der nach einer Operation am Kopf wieder genesene Frank Zander (82) und Julian F. M. Stoeckel (37).

Auch Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (102) und Tänzer des Friedrichstadtpalastes kamen zur Feier. © Joerg Carstensen/dpa

Wenig verwunderlich, dass so manche Gäste des Hof-Festes nicht sonderlich erfreut waren, als plötzlich die unverwechselbare Melodie des Millenium-Hits in der Senatsdisco erklang. Laut "Tagesspiegel" gab es Buhrufe, einige verließen unter Protest die Party.



Darunter auch Kreuzbergs Ex-Bürgermeisterin Monika Herrmann (60), die schimpfte: "Das geht gar nicht." Sie verstehe nicht, was das solle, so die Grünen-Politikerin.

Der DJ verteidigte sich: "Das ist ein guter Song, den lasse ich mir von Nazis nicht kaputtmachen." Doch die Stimmung war buchstäblich im Keller und die Feier kurz darauf zu Ende.

Berlin als die "geilste Stadt der Welt"? So zumindest hatte Kai Wegner in seiner Eröffnungsrede geschwärmt. Bestimmt - aber nach Argumenten für die These sollte man tunlichst nicht auf dem Hof-Fest des Senats suchen.

Übrigens: Die Feier wurde am Eingang als "Cannabis-freie Zone" ausgewiesen. Dabei hätte ein bisschen Entspannung allen Beteiligten sicher gutgetan.