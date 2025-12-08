Ex-Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard: Neuer Job, weil der "Sugardaddy" fehlte

Berlin - Nach ihrem Rücktritt als Co-Vorsitzende der Grünen Jugend im Oktober soll Jette Nietzard (26) nun einen neuen Job im Bundestag begonnen haben.

Jette Nietzard (26) scheint es nicht lassen zu können, sich weiterhin in der Politik zu engagieren. © Sebastian Willnow/dpa

Wie unter anderem die WELT berichtete, sollen Details dazu noch unklar sein, doch der Schritt aus der Jugendorganisation markiert den Beginn einer neuen Phase in ihrer Karriere.

Im ZEIT-Interview erklärte die 26-Jährige kürzlich, sie überlege, wieder als Sozialarbeiterin zu arbeiten oder im politischen Betrieb zu bleiben, "aber bin noch nicht sicher, wie". Gleichzeitig sagte sie, sie müsse "wieder Geld verdienen" und habe "leider noch keinen Sugardaddy".

Nach ihrem Austritt bei der Grünen Jugend bezeichnete sie sich in ihrer Instagram-Bio als "amts- und würdelos" - ein ironischer Hinweis auf eine turbulente Zeit.

Trotz aller Kritik bleibt ihr Ziel unverändert: junge Menschen politisch zu motivieren und die Jugendorganisation zu stärken.