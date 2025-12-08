Ex-Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard: Neuer Job, weil der "Sugardaddy" fehlte
Berlin - Nach ihrem Rücktritt als Co-Vorsitzende der Grünen Jugend im Oktober soll Jette Nietzard (26) nun einen neuen Job im Bundestag begonnen haben.
Wie unter anderem die WELT berichtete, sollen Details dazu noch unklar sein, doch der Schritt aus der Jugendorganisation markiert den Beginn einer neuen Phase in ihrer Karriere.
Im ZEIT-Interview erklärte die 26-Jährige kürzlich, sie überlege, wieder als Sozialarbeiterin zu arbeiten oder im politischen Betrieb zu bleiben, "aber bin noch nicht sicher, wie". Gleichzeitig sagte sie, sie müsse "wieder Geld verdienen" und habe "leider noch keinen Sugardaddy".
Nach ihrem Austritt bei der Grünen Jugend bezeichnete sie sich in ihrer Instagram-Bio als "amts- und würdelos" - ein ironischer Hinweis auf eine turbulente Zeit.
Trotz aller Kritik bleibt ihr Ziel unverändert: junge Menschen politisch zu motivieren und die Jugendorganisation zu stärken.
Nun scheint sich Jette Nietzard doch wieder für den politischen Weg entschieden zu haben. Wie der Tagesspiegel berichtet, arbeitet sie seit dem 1. Dezember im Büro der Grünen-Abgeordneten Lena Gumnior (32). Welche Rolle sie dort übernimmt, bleibt unklar; beide lehnten eine Bestätigung ab und verwiesen auf arbeitsrechtlichen Schutz.
