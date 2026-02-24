Abschied von einer Legende: Trauerstaatsakt für Rita Süssmuth

Berlin - Die Bundesrepublik verabschiedete sich am Dienstag mit einem Trauerstaatsakt von der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (†88).

Der Gottesdienst fand in der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte statt. © Kay Nietfeld/dpa

Unter den geladenen Gästen standen auch Altbundeskanzlerin Angela Merkel (71, CDU) und der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) Seite an Seite beim Gedenken.

Laut BILD hielten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53, CDU) und Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) Ansprachen. Auf Wunsch Süssmuths trat auch der Autor und Journalist Heribert Prantl (72) ans Rednerpult.

Neben Prantl erinnerte auch Prälat Dr. Karl Jüsten an Süssmuth. Sie habe Menschenfreundlichkeit, Energie und große soziale Kompetenz verbunden.

Für sie sei die Liebe das zentrale Leitprinzip gewesen – sowohl in der Politik als auch im persönlichen Handeln.

Laut Jüsten habe Süssmuth stets über den eigenen Horizont hinaus gehandelt, zum Beispiel im Kampf gegen AIDS, für Migrantenrechte und gegen Antisemitismus sowie Rassismus.