Nach zahlreichen Problemen: Berliner Senat tagt bei den BVG

Berlin - Am heutigen Dienstag tagen die Senatorinnen und Senatoren unter Leitung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (51, CDU ) bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) in Friedrichsfelde.

Der Berliner Senat kommt zum dritten Mal in Folge außerhalb des Rathauses zusammen. Im Anschluss des Gesprächs (ab 11.30 Uhr) besucht er gemeinsam mit dem BVG-Vorstand die U-Bahn-Betriebswerkstatt Friedrichsfelde in der Erich-Kurz-Straße 4 und die dortige U-Bahn-Leitstelle.

Üblicherweise tagt der Senat jeden Dienstag im Roten Rathaus. Zuletzt war das anders: Am 26. März stand eine auswärtige Sitzung im Bezirk Neukölln auf dem Programm, eine Woche später gab es wegen der Osterfeiertage keine Senatssitzung.

Am 9. April kam der Senat in der Charité in Mitte zu einer der gemeinsamen Kabinettssitzungen mit der Brandenburger Landesregierung zusammen.