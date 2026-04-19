Nächste Attacke auf AfD: Betrunkener klaut Fahne und verletzt Wahlkämpfer

Berlin - Bei einem Wahlkampfeinsatz in Berlin-Köpenick ist es am Samstagmittag an einem AfD-Infostand zu einem Zwischenfall gekommen.

An einem Infostand der AfD ist am Samstag ein junger Wahlkämpfer in Berlin attackiert worden. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Dabei zog sich ein 19 Jahre alter Wahlkämpfer nach übereinstimmenden Angaben von Polizei und Partei bei einem Gerangel leichte Schürfwunden zu. Zuvor habe ein alkoholisierter Mann gegen 12.15 Uhr versucht, eine Fahne vom Stand zu stehlen, teilte ein AfD-Sprecher mit.

Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen und habe den Mann vorläufig festgenommen. Eine Atemalkoholprobe bei dem 32 Jahre alten Mann habe einen Wert von rund zwei Promille ergeben.

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt (LKA) ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung und Diebstahls.

Bereits am Karsamstag war es bei der AfD zu einem Zwischenfall gekommen: Nach Parteiangaben schüttete ein Unbekannter eine Cola-Dose über einen Infostand in der Wilmersdorfer Straße.