Erst Cola, dann die Faust: AfD-Politiker an Infostand ins Gesicht geschlagen

Berlin - Erst kippte er eine Cola aus, dann schlug er zu. In Charlottenburg soll der Berliner AfD-Politiker Marc Vallendar (39) an einem Infostand angegriffen worden sein.

Der AfD-Politiker Marc Vallendar (39) ist seit 2016 Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. © Britta Pedersen/dpa

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Vorfall ohne Namen oder Partei zu nennen. "Pünktlich zur Osterzeit, Zeit des Friedens, haben wir nicht so viel Frieden", berichtet der 39-Jährige in einem Facebook-Video.

Der Polizei zufolge ging der Tatverdächtige gegen 11.50 Uhr auf den Infostand in der Wilmersdorfer Straße Ecke Pestalozzistraße zu, um dann ein Getränk - laut Vallendar eine Cola - über den Stand zu kippen.

Als ihn der Rechtspopulist wegdrücken wollte, eskalierte es. Der Mann schlug ihm demnach mit der Faust ins Gesicht, ergriff anschließend die Flucht.