Erst Cola, dann die Faust: AfD-Politiker an Infostand ins Gesicht geschlagen
Berlin - Erst kippte er eine Cola aus, dann schlug er zu. In Charlottenburg soll der Berliner AfD-Politiker Marc Vallendar (39) an einem Infostand angegriffen worden sein.
Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Vorfall ohne Namen oder Partei zu nennen. "Pünktlich zur Osterzeit, Zeit des Friedens, haben wir nicht so viel Frieden", berichtet der 39-Jährige in einem Facebook-Video.
Der Polizei zufolge ging der Tatverdächtige gegen 11.50 Uhr auf den Infostand in der Wilmersdorfer Straße Ecke Pestalozzistraße zu, um dann ein Getränk - laut Vallendar eine Cola - über den Stand zu kippen.
Als ihn der Rechtspopulist wegdrücken wollte, eskalierte es. Der Mann schlug ihm demnach mit der Faust ins Gesicht, ergriff anschließend die Flucht.
Eine ärztliche Behandlung lehnte der AfD-Politiker, der nur kurz danach das Facebook-Video veröffentlichte, ab. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa