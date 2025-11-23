Polit-Beben in Berlin: SPD-Chefs schmeißen hin

Berlin - Die Berliner SPD-Vorsitzenden Martin Hikel (39) und Nicola Böcker-Giannini (50) treten zum Monatsende zurück.

Die Berliner SPD-Vorsitzenden Martin Hikel (39) und Nicola Böcker-Giannini (50) werfen das Handtuch. © Carsten Koall/dpa

Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen bestätigt, zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Beide informierten demnach den geschäftsführenden Landesvorstand der SPD.

Das Duo, das erst seit 2024 an der SPD-Spitze amtierte, zieht damit die Konsequenzen aus mangelndem Rückhalt in der Partei. Böcker-Giannini hatte am Samstag in ihrem Kreisverband Reinickendorf keinen Listenplatz für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026 bekommen.

Bei einer Wahlversammlung des SPD-Kreisverbands Reinickendorf unterlag sie bei der Abstimmung um Platz drei der Bezirksliste klar einer Gegenkandidatin.

Hikel, der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln ist, war vor zwei Wochen bei einer Wahlversammlung der dortigen SPD mit lediglich 68,5 Prozent erneut für den Posten nominiert worden.

Er hatte daraufhin überraschend angekündigt, dass er bei der Wahl 2026 nicht mehr für das Amt kandidiert. Das Ergebnis gebe ihm zu wenig Rückenwind für den Wahlgang, argumentierte er.